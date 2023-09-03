عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الأسعار قريبا.. الغرب يستعد لحظر الألماس الروسي

ارتفاع الأسعار قريبا
ارتفاع الأسعار قريبا .. الغرب يستعد لحظر الألماس الروسي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه من المقرر أن تكشف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي النقاب عن عقوبات على استيراد الأحجار الكريمة المستخرجة في روسيا، بما في ذلك تلك المقطوعة والمصقولة في بلدان أخرى.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تعلن مجموعة السبع العقوبات رسميًا في سبتمبر.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، يتم الانتهاء من شروط تتبع وتتبع الأحجار الكريمة الفردية، بالإضافة إلى تفاصيل الأوراق الجمركية المصاحبة.

وأشارت إلى أن القيود قد تدخل حيز التنفيذ في يناير بعد موسم التجزئة للعطلات، محذرة من أن متسوقي المجوهرات قد يشهدون ارتفاع الأسعار.

وتناقش دول مجموعة السبع فرض عقوبات على الألماس الروسي منذ أكثر من عام. وتواجه هذه الخطوة معارضة قوية من كبار مستوردي الأحجار الكريمة مثل بلجيكا، التي تعد موطنا لأكبر مركز لتجارة الماس في العالم في أنتويرب.

وفي مايو، تعهد زعماء مجموعة السبع بتقييد تجارة الألماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا في محاولة لخفض إيرادات موسكو بشكل أكبر، زاعمين أنهم سيحدون من تجارة الماس الروسية البالغة 4.5 مليار دولار باستخدام أساليب تشمل التتبع عالي التقنية.

ومع ذلك، قال الخبراء إن الألماس يمكن أن يتغير من 20 إلى 30 مرة قبل وصوله إلى السوق، مما يجعل من الصعب تتبع مصدره.

أرمينيا تقر بخطأ اعتمادها على روسيا في أمنها.. تفاصيل

قائد عسكري كبير يتوقع هزيمة روسيا لهذا السبب

وقال هانز ميركيت، الباحث في خدمة معلومات السلام الدولية، لصحيفة نيويورك تايمز: “سيكون من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين الطموح والواقعية”.

وادعى أن الأمر قد يستغرق “سنوات وليس أشهرًا لوضع كل الأنوف في الاتجاه الصحيح وإعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية المعقدة هذه”.

وحظرت أمريكا وبريطانيا بالفعل واردات الماس الخام الروسي، على الرغم من أن واشنطن لا تزال تسمح باستيراد الأحجار الكريمة المستخرجة في روسيا إذا تم تغييرها بشكل كبير في بلدان أخرى.

واتخذت كندا ونيوزيلندا إجراءات مماثلة ضد شركة التعدين الروسية العملاقة “ألروسا”.

الالماس روسيا مجموعة السبع الاتحاد الأوروبي الأحجار الكريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

لا أضرار.. روسيا تسقط مسيرة أوكرانية في بيلجورود

شاهد| حريق في مستودع للوقود في بطرسبورج الروسية

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

مدفيديف يحذر اليابان من الانجرار لمواجهة عسكرية خطيرة

السعودية .. نبأ سار بشأن رفع الرواتب لفئة من الموظفين

بنفس ملابسه وحركات يده.. شبيه القذافي⁩ يتجول في شوارع ليبيا

العراق.. مصرع متظاهر ثانِ متأثرا بإصابته في أحداث كركوك

وفاة بيل ريتشاردسون سفير أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

حلمي عبدالباقي عن التحقيق مع سارة زكريا: مش هتمسك مايك تاني في مصر

أخبار التكنولوجيا|سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم..أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا طبيب الساحل يروي تفاصيل مثيرة

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ