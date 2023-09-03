ارتفاع الأسعار قريبا .. الغرب يستعد لحظر الألماس الروسي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه من المقرر أن تكشف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي النقاب عن عقوبات على استيراد الأحجار الكريمة المستخرجة في روسيا، بما في ذلك تلك المقطوعة والمصقولة في بلدان أخرى.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تعلن مجموعة السبع العقوبات رسميًا في سبتمبر.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، يتم الانتهاء من شروط تتبع وتتبع الأحجار الكريمة الفردية، بالإضافة إلى تفاصيل الأوراق الجمركية المصاحبة.

وأشارت إلى أن القيود قد تدخل حيز التنفيذ في يناير بعد موسم التجزئة للعطلات، محذرة من أن متسوقي المجوهرات قد يشهدون ارتفاع الأسعار.

وتناقش دول مجموعة السبع فرض عقوبات على الألماس الروسي منذ أكثر من عام. وتواجه هذه الخطوة معارضة قوية من كبار مستوردي الأحجار الكريمة مثل بلجيكا، التي تعد موطنا لأكبر مركز لتجارة الماس في العالم في أنتويرب.

وفي مايو، تعهد زعماء مجموعة السبع بتقييد تجارة الألماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا في محاولة لخفض إيرادات موسكو بشكل أكبر، زاعمين أنهم سيحدون من تجارة الماس الروسية البالغة 4.5 مليار دولار باستخدام أساليب تشمل التتبع عالي التقنية.

ومع ذلك، قال الخبراء إن الألماس يمكن أن يتغير من 20 إلى 30 مرة قبل وصوله إلى السوق، مما يجعل من الصعب تتبع مصدره.

وقال هانز ميركيت، الباحث في خدمة معلومات السلام الدولية، لصحيفة نيويورك تايمز: “سيكون من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين الطموح والواقعية”.

وادعى أن الأمر قد يستغرق “سنوات وليس أشهرًا لوضع كل الأنوف في الاتجاه الصحيح وإعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية المعقدة هذه”.

وحظرت أمريكا وبريطانيا بالفعل واردات الماس الخام الروسي، على الرغم من أن واشنطن لا تزال تسمح باستيراد الأحجار الكريمة المستخرجة في روسيا إذا تم تغييرها بشكل كبير في بلدان أخرى.

واتخذت كندا ونيوزيلندا إجراءات مماثلة ضد شركة التعدين الروسية العملاقة “ألروسا”.