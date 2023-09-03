قائد عسكري كبير يتوقع هزيمة روسيا لهذا السبب

قال أحد كبار الجنرالات الأوكرانيين لصحيفة “ذا أوبسيرفير”، في تقييم متفائل لتقدم الهجوم المضاد ضد جيش بوتين، إن الروس سينفد من لديهم في نهاية المطاف أفضل الجنود، وربما يهزمون أيضا.

واعتبر الجنرال أن نجاح أوكرانيا الأخير في التغلب على الخط الدفاعي الأول لروسيا يأتي بعد أسابيع من إزالة الألغام .

وقال العميد أولكسندر تارنافسكي، قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في تافريا التي تقاتل في جنوب أوكرانيا، إن موسكو لم تتوقع أبدًا أن تعبر القوات الأوكرانية الخط الأول، لذا فإن تحصيناتها بعد ذلك تتسم بالضعف.

وقدر أن روسيا خصصت 60% من وقتها ومواردها للخط الدفاعي الأول، مع بقاء 20% فقط للخطين الثاني والثالث.



وقال تارنافسكي: "هناك فرق كبير جدًا بين خط الدفاع الأول والثاني"، ولا تزال هناك حقول ألغام أمامنا، لكنها موجودة في بقع متفرقة بدلاً من فرض طوق دفاعي واحد لأن القوات الروسية تعمل أيضاً في المنطقة.

وعلى مدى أسابيع، كان على خبراء المتفجرات من المشاة الأوكرانية العمل سيرًا على الأقدام لتطهير طريق الهجوم المليء بحقول الألغام.