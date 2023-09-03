مركزه الأصلي باك شمال.. مكتشف محمد صلاح يفجر مفاجأة على الهواء |فيديو

تحدث الكابتن سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق و مكتشف النجمين محمد صلاح ومحمد النني، عن أسرار جديدة وراء اكتشاف موهبة محمد صلاح ومحمد النني.

وقال الكابتن سعيد الشيشيني، مكتشف محمد صلاح ومحمد النني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أنا شاركت في جزء صغير في مسيرة محمد صلاح"، مضيفا: "محمد صلاح كان يتحدث في بداية انضمامه لنادي المقاولون العرب ويقول إنه كان بيأخد 4 ساعات رايح في الطريق و4 ساعات راجع أيام التدريب، فتحدثت مع المهندس إبراهيم محلب وأخبرته أني عندي 2 لاعيبة كويسين وهيكونوا من أحسن اللاعيبة في مصر، لكن وفروا لهم سكن".

وأشار إلى أنه أخبر المهندس إبراهيم محلب بأنه على استعداد لدفع مقابل إقامة اللاعبين إذا لم ينجحا في التدريب، مضيفا: "الحمدلله نظريتي كانت كويسه وربنا كرم النني ومحمد صلاح ولعبوا أساسي".

وأوضح: "أنا ساهمت ولو بجزء بسيط في مسيرة محمد صلاح والنني"، مضيفا: "محمد صلاح اشتغل على نفسه وكان عايز يعمل حاجه".

باك شمال

وأشار الكابتن سعيد الشيشيني، مكتشف محمد صلاح ومحمد النني،: "محمد صلاح كان بيلعب باك شمال، وربنا كرمني ونقلته إلى المكان اللي بيلعب فيه حاليا".

