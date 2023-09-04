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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس عبر هذا الرابط.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الرسمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل
يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تنسيق الجامعات 2023.. أثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل بدء التقديم غدا
أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة  للطلاب المستجدين المقبولين بالكلية .

مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الرسمي
يبحث العديد من الطلاب الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعدغلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ، وقرب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا .

جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على إيجاد وتوفير فرص عمل للخريجين
نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، الاجتماع التحضيري الأول لملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، والذى سيقام يوم 28 سبتمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع ورجال الأعمال، الدكتور فرج رجب، منسق عام اللجنة المنظمة للملتقى التوظيفى الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، والدكتور عبد العظيم إسماعيل، عضو اللجنة المنظمة والمنسق العام لجامعة الدلتا التكنولوجية.

بحضور 500 طالب .. جامعة سوهاج تناقش البريكس في ندوة تثقيفية
شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التي ألقاها الكاتب الصحفي رفعت فياض حول "البريكس"، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجديد.

جامعة حلوان الأهلية تبدأ قبول الطلاب ببرنامج Music Art بكلية الفنون التطبيقية
اعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء القبول فى برنامج فن الموسيقى Music Art بكلية الفنون والفنون التطبيقية، وذلك بمصروفات دراسية ٥٠٠٠٠ جنيه مصرى وحد أدنى 53 %، حيث يمنح البرنامج للخريج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة فى مجال الموسيقى وهو تخصص فن الموسيقى (Music Art).

 

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نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

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