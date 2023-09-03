تنسيق الجامعات 2023.. أثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل بدء التقديم غدا

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب المستجدين المقبولين بالكلية .



وقال الدكتور محسن صالح ، انه سيتم استلام اوراق الطلاب بداء من غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر من الساعة ٩:١٥ ص حتى ١٢ ظ

مع مراعاة تقديم الطلاب طبقا للتوزيع الاتي :



- الطلاب بداية من حرف أ الى حرف ح يوم الاثنين ٤-٩-٢٠٢٣

- الطلاب بداية من حرف خ الى حرف ظ يوم الثلاثاء ٥-٩-٢٠٢٣

- الطلاب بداية من حرف ع الى حرف م يوم الاربعاء ٦-٩-٢٠٢٣

- الطلاب بداية من حرف ن الى حرف ي يوم الخميس ٧-٩-٢٠٢٣



و أضاف عميد الكلية ، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بشعبة اللغة الانجليزية او برنامج نظم المعلومات الاثرية او برنامج الارشاد الاثري ، مكان التقديم قاعة المؤتمرات بالكلية من الاثنين الي الخميس



الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين في كلية الاثار للعام الجامعي 2023/2024



علي جميع الطلاب المستجدين ( ذكور و اناث ) احضار الأتي :

1- اصل شهادة الثانوية العامة + ( 2 صورة منها )

2- اصل شهادة الميلاد حديثة + ( 2 صورة منها )

3- اصل بطاقة الترشيح + ( 2صورة منها )

4- عدد (8) صور شخصية 4×6 حديثة

5- عدد (2) صورة من بطاقة الطالب

6- عدد (2) صورة من بطاقة ولي الامر الاب وصورة من بطاقة الام

7- بالنسبة للطلاب الاناث:

8- احضار فايل A4 ورق أبيض + دوسيه بلاستيك ابيض بكبسولة

9- بالنسبة للطلاب الذكور:

10- احضار فايل A4 ورق أبيض + دوسيه ازرق بلاستيك بكبسولة

11- نموذج (2) جند + بطاقة (6) جند أو (7) جند عليها الاختام بالنسبة للطلبة الذكور ( يمليء بيانات الاستمارة )

12- وعلي الطلاب الذكور ان يحضر حافظة ويضع بداخلها صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة شهادة الميلاد + صورة من البطاقة الشخصية.

13- وعلي الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يمنح للطالب في الكشف الطبي

