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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. أثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل بدء التقديم غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، تعليمات هامة  للطلاب المستجدين المقبولين بالكلية .


وقال الدكتور محسن صالح ، انه سيتم استلام اوراق الطلاب بداء من غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر من الساعة ٩:١٥ ص حتى ١٢ ظ
مع مراعاة تقديم الطلاب طبقا للتوزيع الاتي :


- الطلاب بداية من حرف أ الى حرف ح يوم الاثنين ٤-٩-٢٠٢٣
- الطلاب بداية من حرف خ الى حرف ظ يوم الثلاثاء ٥-٩-٢٠٢٣
- الطلاب بداية من حرف ع الى حرف م يوم الاربعاء ٦-٩-٢٠٢٣
- الطلاب بداية من حرف ن الى حرف ي يوم الخميس ٧-٩-٢٠٢٣
 

و أضاف عميد الكلية ، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بشعبة اللغة الانجليزية او برنامج نظم المعلومات الاثرية او برنامج الارشاد الاثري ، مكان التقديم قاعة المؤتمرات بالكلية  من الاثنين الي الخميس
 

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الأوراق المطلوبة من الطلاب المستجدين في كلية الاثار للعام الجامعي 2023/2024 
 

علي جميع الطلاب المستجدين ( ذكور و اناث ) احضار الأتي :
1- اصل شهادة الثانوية العامة + ( 2 صورة منها )
2- اصل شهادة الميلاد حديثة  + ( 2 صورة منها ) 
3- اصل بطاقة الترشيح + ( 2صورة منها )
4- عدد (8) صور شخصية 4×6  حديثة 
5- عدد (2) صورة من بطاقة الطالب 
6- عدد (2) صورة من بطاقة ولي الامر الاب وصورة من بطاقة  الام
7-  بالنسبة للطلاب الاناث:
8-   احضار فايل A4 ورق أبيض  + دوسيه بلاستيك ابيض بكبسولة 
9- بالنسبة للطلاب الذكور:
10-  احضار فايل A4 ورق أبيض  + دوسيه ازرق  بلاستيك بكبسولة 
11- نموذج (2) جند  + بطاقة (6) جند أو (7) جند عليها الاختام  بالنسبة للطلبة الذكور ( يمليء بيانات الاستمارة )
12- وعلي الطلاب الذكور  ان يحضر حافظة ويضع بداخلها صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة شهادة الميلاد + صورة من البطاقة الشخصية. 
13- وعلي الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يمنح للطالب في الكشف الطبي 
 

الدكتور محسن صالح كلية الاثار جامعة القاهرة جامعة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية كلية الاثار الأوراق المطلوبة طاقة الترشيح

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