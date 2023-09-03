عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز فرق طلابية من جامعة القاهرة بأربعة مراكز متقدمة في مسابقة دولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

تحت رعاية د. محمد الخشت، فازت 4 فرق طلابية من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة بـ 4 مراكز من إجمالي 7 مراكز خلال مشاركتهم في المسابقة الدولية لمحاكاة أسواق المال"The ESG trading initiative 2023"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


 

وقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلابالفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على 4 مراكز هي (الثاني والخامس والسادس والسابع) حيث حصل على المركز الثاني والسادس والسابع، 3 فرق طلابية من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية، بينما حصل على المركز الخامس فريق طلاب كلية التجارة- برنامج جورجيا. 

 

 وشارك في المسابقة الدولية طلاب من 42 جامعةعالمية منها 7 دول شرق أوسطية.

 

 وقد حصل على المركز الثاني من جامعة القاهرة كل من أدهم أحمد، عمر أبو يوسف، وميار سامح الخولي، وسارة أشرف، بينما حصل على المركز الخامس من جامعةالقاهرة كل من محمد محمود بدوي، ويارك أحمد عمار، وفاطمة أحمدعبد الحميد، فيما حصل أعضاء فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على المركزين السادس والسابع والتي ضمت كلاً منمحمد توفيق، وأحمد حمدي، وسلمى طارق، وعلاء مبارك، ومحمدعمر، ومحمود عبد العزيز، وندى محمود، وأحمد علاء كمال.

 

 وقد شاركت تلك الفرق في المسابقة تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين المدرس بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس ببرنامج جورجيا – كلية التجارة.

الخشت رئيس جامعة القاهرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

مصدر أمنى ينفي إدعاءات الإخوان حول الأوضاع بمراكز الإصلاح والتأهيل

أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ