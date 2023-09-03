فوز فرق طلابية من جامعة القاهرة بأربعة مراكز متقدمة في مسابقة دولية

تحت رعاية د. محمد الخشت، فازت 4 فرق طلابية من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة بـ 4 مراكز من إجمالي 7 مراكز خلال مشاركتهم في المسابقة الدولية لمحاكاة أسواق المال"The ESG trading initiative 2023"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلابالفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على 4 مراكز هي (الثاني والخامس والسادس والسابع) حيث حصل على المركز الثاني والسادس والسابع، 3 فرق طلابية من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية، بينما حصل على المركز الخامس فريق طلاب كلية التجارة- برنامج جورجيا.

وشارك في المسابقة الدولية طلاب من 42 جامعةعالمية منها 7 دول شرق أوسطية.

وقد حصل على المركز الثاني من جامعة القاهرة كل من أدهم أحمد، عمر أبو يوسف، وميار سامح الخولي، وسارة أشرف، بينما حصل على المركز الخامس من جامعةالقاهرة كل من محمد محمود بدوي، ويارك أحمد عمار، وفاطمة أحمدعبد الحميد، فيما حصل أعضاء فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على المركزين السادس والسابع والتي ضمت كلاً منمحمد توفيق، وأحمد حمدي، وسلمى طارق، وعلاء مبارك، ومحمدعمر، ومحمود عبد العزيز، وندى محمود، وأحمد علاء كمال.

وقد شاركت تلك الفرق في المسابقة تحت إشراف الدكتورة سارة محمد أمين المدرس بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا محسن المدرس ببرنامج جورجيا – كلية التجارة.