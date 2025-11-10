إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص، أسفر عن إصابة رئيس لجنة أثناء توجهه إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة العقاد بمدينة أسوان، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025.

أسفر الحادث عن إصابة المستشار محمود محمد بجرح قطعى فى الجبهة وكدمات متفرقة بمنطقة الحوض، وإصابة اثنين من ركاب الميكروباص وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.