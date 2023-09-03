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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تبدأ قبول الطلاب ببرنامج Music Art بكلية الفنون التطبيقية

برنامج فن الموسيقى
برنامج فن الموسيقى Music Art

اعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء القبول فى برنامج فن الموسيقى Music Art بكلية الفنون والفنون التطبيقية، وذلك بمصروفات دراسية ٥٠٠٠٠ جنيه مصرى وحد أدنى 53 %، حيث يمنح البرنامج للخريج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة فى مجال الموسيقى وهو تخصص فن الموسيقى (Music Art).

ويشمل البرنامج عددا من التخصصات الدقيقة فى الشعب التالية:
1- شُعبة التأليف والتوزيع والقيادة Composition, Arranging and Conducting 
2- شُعبة الأداء Performance  (وتشمل العزف على الآلات المختلفة عالمية وعربية، الغناء الكلاسيكى والعربى، الجيتار الكلاسيكى والساكس فون والدرامز)
3- شُعبة التربية الموسيقية   Music Education
4- شُعبة موسيقى الجاز Jazz 
5- شُعبة الهندسة الصوتية Sound Engineering
6- شعبة الموسيقى المعاصرة Contemporary Music

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ويؤهل البرنامج الخريج للعمل كمهندس صوت أو مشغل لأجهزة التسجيلات المعقدة، وهى المهنة التى لاتدرس إلا فى الجامعات الأوروبية والأمريكية، ويكون الخريج قادرا على العمل كمؤلف موسيقى أو عازف متميز أو مدرس ذى كفاة عالية، ويتيح هذا البرنامج للخريج العمل كمدرب للفرق الموسيقية وقائدا للأوركسترا.

ويتميز خريج البرنامج بدراسة تخصص من التخصصات الفريدة التى تجمع ما بين الأداء العملى رفيع المستوى والتدريس، كما يتيح هذا البرنامج فرص التدريبات العملية والعروض الموسيقية من عزف وغناء وتأليف وقيادة أثناء فترة الدراسة ومشروع التخرج.

ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المعنية بالموسيقى والتربية الموسيقية، محلياً وإقليمياً ودولياً لخدمة قضايا الموسيقى والتربية الموسيقية، وتقديم خريج قادر على المزج بين الأداء العملى المتميز المطلوب فى سوق العمل، ومواكبة المستجدات الحديثة والتطور التكنولوجى، وبين الفهم النظرى المؤهل للتدريس.

جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان برنامج فن الموسيقى Music Art كلية الفنون والفنون التطبيقية فن الموسيقى Music Art التربية الموسيقية

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