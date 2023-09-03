تنسيق الجامعات 2023.. جامعة حلوان تكشف تفاصيل الكشف الطبي للملتحقين بها.. والمدن الجامعية: جاهزون لاستقبال الطلاب وفق قواعد محددة

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ :

جامعة حلوان تكشف تفاصيل الكشف الطبي للملتحقين بها

المدن الجامعية بحلوان تعلن شروط التسكين للمغتربين

جامعة حلوان : المدن الحامعية جاهزة لاستقبال الطلاب وفق قواعد محددة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق القبول بالجامعات بالمراحل الأولي والثانية وإغلاق تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ الدور الأول.

ويشار إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة.

ويبحث طلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الملتحقين بجامعة حلوان عن اوراق التقدم للجامعة وإجراءات الكشف الطبي والتسكين بالمدن الجامعية للمغتربين .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بدء استقبال طلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرشحين لجامعة حلوان لإجراء الكشف الطبي وإنهاء إجراءات الالتحاق بالجامعة ، موضحا أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب المرشحين اليها وفق شروط و قواعد محددة للتسكين .

وكشفت ادارة جامعة حلوان ان اجرائات الكشف الطبي تشمل الاتي :

يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي لجامعة حلوان http://App2.helwan.edu.eg/Detmed



يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

يقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي

على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرا وفقا للمواعيد التي ستحددها الجامعة لكل طالب .



وكشفت ادارة المدن الجامعية بجامعة حلوان انه علي الطلاب المغتربين الراغبين بالتقدم اليها تجهيز الاوراق الخاصة بالتسكين و التي تشمل :

عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

وصرح الدكتور مستشار رئيس جامعة حلوان للمدن الجامعية لصدي البلد أن شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية تكون وفقا للقواعد التالية:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة .