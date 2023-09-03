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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تعقد ورش عمل للطلاب المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية للطلاب المتطوعين لأسبوع شباب الجامعات للتدريب على المهارات الخاصة المطلوبة للأسبوع.

 

كما تعقد يومي ٣، ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بالصالة المغطاة، ورشتي عمل، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتتضمن الورش تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللازمة لتنظيم هذا الحدث الهام سواء مرافقة الوفود، أو الافتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار، ونبذه عن الأسبوع والأنشطة المشاركه في الأسبوع وعرض اللجان اللي طلبت متطوعين ودور المتطوعين، المهام المطلوبة منهم ومدي الاستفاده من المشاركه في الأسبوع.

وقد أعلنت اللجنة عن أرقام وأسماء الطلاب المقبولين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات ( مرفق أسماء الطلاب المقبولين)، 
وأعلنت اللجنة عن مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب المقبولين وهي: حضور جميع ورش البرنامج التدريبي.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، ويشرف على لجنة تنظيم واختيار المتطوعين الدكتور شريف أبو العنين، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

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