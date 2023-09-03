تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

و كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي انه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.

أوراق التقدم للجامعات ٢٠٢٣

وتشمل أوراق التقدم للجامعات ٢٠٢٣ بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات بكافة المراحل الاتي :