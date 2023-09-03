تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
و كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي انه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.
أوراق التقدم للجامعات ٢٠٢٣
وتشمل أوراق التقدم للجامعات ٢٠٢٣ بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات بكافة المراحل الاتي :
- شهادة المؤهل الدراسي
- شهادة الميلاد المميكنة
- عدد ٦ صور شخصية حديثة
- شهادة لقاح كورونا
- بطاقة الرقم القومي
- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق الالكتروني للجامعة و الكلية المتقدم اليها
- نموذج ٢ جند للذكور
- نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور
- جميع الاوراق تقدم اصل وصورة