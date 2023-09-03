عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

و كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي انه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال  هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.

أوراق التقدم للجامعات ٢٠٢٣ 

وتشمل أوراق التقدم للجامعات ٢٠٢٣ بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات بكافة المراحل الاتي : 

  • شهادة المؤهل الدراسي 
  • شهادة الميلاد المميكنة 
  • عدد ٦ صور شخصية حديثة 
  • شهادة لقاح كورونا 
  •  بطاقة الرقم القومي 
  • بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق الالكتروني للجامعة و الكلية المتقدم  اليها 
  • نموذج ٢ جند للذكور
  • نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور
  • جميع الاوراق تقدم  اصل وصورة
الأوراق المطلوبة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة طلاب تنسيق المرحلة الثالثة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

توقف حركة المرور بجسر القرم مؤقتاً

إجلاء الآلاف وتعليق العمل.. تايوان تستعد لـ إعصار هايكوي الأقوى منذ 4 سنوات

ينطلق بعد غد.. تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية|فيديو

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ