السيد قنديل: نسعى لتحويل جامعة حلوان لـ"تكنولوجية – خضراء"

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على سعي الجامعة لبذل جهود كبيرة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتى تعد احدى أهم عناصر رؤية مصر 2030 والتحول لجامعة تكنولوجية وجامعة خضراء، وإحداث نقلة نوعية فى العملية التعليمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم التكنولوجي بشكل رئيسي كمسار للمستقبل.

وبالتزامن مع استعدادات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، استقبال العام الجامعي الجديد وانتظام الطلاب القدامى والجدد وطلاب الجامعة الوافدين تعمل الجامعة على تهيئة الجامعة للتحول الرقمى وتحولها الى جامعة خضراء.

لذا فإن هناك العديد من الجهود وأعمال التطوير الجارية لاعادة هيكلة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للجامعة وذلك برصف الطرق بالانترلوك وإعادة تصميم شبكات البنية التحتية بها، وكذلك تنفيذ أنظمة الإنارة بالطرق الحديثة والاعتماد على الإضاءة الليد والتى توفر فى استهلاك الطاقة بشكل كبير.

كما يجري العمل على زراعة جميع المسطحات الخضراء بالجامعة واستحداث مساحات خضراء جديد لتحقيق التوزان البيئى بداخل الجامعة وايضا استخدام الزراعات المثمرة كلما أمكن، تنفيذ كل مايلزم من إعادة هيكلة الموقع العام للجامعة وإجراء اعمال صيانة الجدران والدهانات على كافة مسارات الطرق الداخلية للجامعة.

هذا إضافة إلى العمل على إعادة وتحديث البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالجامعة، للاستعداد لتطبيق منظومة التحول الرقمى بالجامعة .

ويتم تنفيذ الأعمال من خلال مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، وفريق العمل المشارك تحت قيادة الدكتور أحمد البنداري مدير المركز.