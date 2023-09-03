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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن أنه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال  هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣  (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة  2023، ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة Jobs Education الدور الثاني للثانوية العامة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

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