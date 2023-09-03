نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن أنه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى أمس الجمعة الموافق 1/9/2023.