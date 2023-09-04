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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مشاعر الأطفال السودانيين على جدران أحد عيادات الهلال الأحمر

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على فيسبوك تعليقات الاطفال السودانيين على جدران عيادات الهلال الاحمر المصري فى معبر قسطل الحدودي .

وقالت الوزارة فى منشور لها على الصفحة الرسمية على الفيسبوك ، ليست مجرد ورقة معلقة على الجدار ولكنها مشاعر الأطفال من أشقائنا السودانيين على جدران أحد عيادات الهلال الأحمر المصري في معبر قسطل الحدودي بين مصر وشقيقتها السودان، والتي يقدم فيها الهلال الأحمر المصري أنشطة للأطفال ودعم نفسي للأسر السودانية الواصلة لتوّها إلى الحدود المصرية.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمرافقة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري أجرت زيارة إلى محافظة أسوان لمتابعة الأوضاع الخاصة بآليات الاستجابة للأزمة السودانية، وما تم تقديمه من خدمات إنسانية إغاثية منذ اندلاع الأزمة في شهر أبريل الماضي بزيارة ميدانية لخط سير العائدين من المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى العابرين إلي جمهورية مصر العربية من خلال المعابر الحدودية المصرية وهما معبري "قسطل وأرقين " بمحافظة أسوان.

بدأت الزيارة التفقدية بنقطة الوصول للأتوبيسات السودانية "موقف حافلات كركر"، والذي يوجد به نقطة خدمات إغاثية للهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الإغاثية، وهي مواد غذائية وأدوات نظافة شخصية واتصالات هاتفية وخدمات الإنترنت وإعادة الروابط الأسرية، وتسهيل وتوفير وسائل المواصلات والانتقالات باعتبارها نقطة محورية لخط السير.

وعقب ذلك توجهت القباج إلى مدينة أبو سمبل التي تعتبر مركزًا لوجيستيا لدعم العابرين، كما توجهت إلي معبر قسطل لمتابعة نقاط الخدمات الإغاثية والطبية التي يديرها الهلال الأحمر المصري، وقامت بتقديم الشكر لأجهزة الدولة على ما تم تقديمه من دعم للهلال الأحمر المصري استعدادًا للاستجابة للأزمة.

 دعم الهلال الأحمر المصري

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء الأسر السودانية العابرة للحدود والاطمئنان على تقديم الخدمات لهم ومتابعة احتياجاتهم، مؤكدة على دعم الهلال الأحمر المصري بكافة الاحتياجات للمستفيدين طبقا لتقييم الاحتياجات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري أن الهلال الأحمر المصري قدم خلال الفترة الماضية عدد 1,250,000 من زجاجات مياه ومواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، كما قدم خدمات الاتصالات والتواصل التي تقع ضمن خدمات إعادة الروابط العائلية والتي يتفرد بها الهلال الأحمر المصري كخدمة من خدماته الإغاثية الميدانية بواقع 8950 خدمة وأكثر من 1600 خدمة تسهيل إجراءات السفر والانتقالات الداخلية من المعابر إلى محطات الوصول وتذاكر سفر عبر القطارات.

وجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري قام بتقديم ما يزيد على 44 ألف خدمة طبية أولية في التخصصات الطارئة والأطفال والنساء والباطنة، كما قدم خدمات الدعم النفسي لما يزيد على 8700 مستفيد.

واجتمعت القباج خلال الزيارة بالمتطوعين وفريق العمل بقيادة الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري لمتابعة سير الخطة وتقديم الدعم لهم، موجهة الشكر لفريق العمل من الموظفين والمتطوعين في الميدان تقديرًا لهم لما قدموا من عمل عظيم وجهد يؤكد مدي شعورهم بالمسؤولية نحو المجتمع والمستفيدين الأكثر احتياجا في الأزمةـ والتي حدثت في وقت حرج وظروف صعبة لا يتحملها أي شخص إلا أنهم كانوا على قدر المسؤولية والمهارة لتنفيذ هذا العمل بشكل مشرف لمصر.

ووجهت القباج رسالة شكر وتقدير لإدارة الهلال الأحمر المصري وفرق عمله ومتطوعيه بما لهم من دور فعال ميدانيًا، مؤكدة على دور المتطوعين باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعمل الإغاثي والاجتماعي والتنموي.

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