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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تقدم قرضا بقيمة 100 مليون دولار للأردن للمساعدة في إصلاحات قطاع الكهرباء

صدى البلد

ذكر مسؤولون اليوم الأحد إن اليابان قدمت قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة إصلاحات قطاع الكهرباء في الأردن في إطار دعم طوكيو للإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي في المملكة.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في تصريحات مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بداية زيارة للأردن 'ستواصل اليابان دعمها للأردن في إصلاحاته الاقتصادية والمالية ومواصلة التحديث'.

واضاف مسؤولون يوم الأحد إن اليابان قدمت قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة إصلاحات قطاع الكهرباء في الأردن في إطار دعم طوكيو للإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي في المملكة.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في تصريحات مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بداية زيارة للأردن 'ستواصل اليابان دعمها للأردن في إصلاحاته الاقتصادية والمالية ومواصلة التحديث'.

100 مليون أيمن الصفدي صندوق النقد الدولى يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية اليابان

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