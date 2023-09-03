اليابان تقدم قرضا بقيمة 100 مليون دولار للأردن للمساعدة في إصلاحات قطاع الكهرباء

ذكر مسؤولون اليوم الأحد إن اليابان قدمت قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة إصلاحات قطاع الكهرباء في الأردن في إطار دعم طوكيو للإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي في المملكة.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في تصريحات مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بداية زيارة للأردن 'ستواصل اليابان دعمها للأردن في إصلاحاته الاقتصادية والمالية ومواصلة التحديث'.

واضاف مسؤولون يوم الأحد إن اليابان قدمت قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة إصلاحات قطاع الكهرباء في الأردن في إطار دعم طوكيو للإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي في المملكة.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في تصريحات مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بداية زيارة للأردن 'ستواصل اليابان دعمها للأردن في إصلاحاته الاقتصادية والمالية ومواصلة التحديث'.