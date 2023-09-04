أخبار الفن : وفاة مطربة شابة والحزن يخيم على الوسط الفني .. وقف سارة زكريا

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن سارة زكريا ونقابة الموسيقيين:



كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نتيجه التحقيق مع المطربة سارة زكريا بعد توجيهها ألفاظًا غير لائقة ضد الجمهور المصري بحفلها الأخير بالساحل الشمالي.



انتهت نقابة المهن الموسيقية من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، اليوم الأحد، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.



كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، العقوبات التي ستطبق على المطربة اللبنانية السورية سارة زكريا، بشأن إهانتها للجمهور في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.



توفيت المغنية الإنجليزية وكاتبة الأغاني فاي فانتارو في منزلها، عن عمر 21 عامًا، بعد معركة استمرت لمدة عام مع مرض السرطان.



نشرت الفنانة إيناس عز الدين أول صور لها، برفقه ابنتها “نغم”، خلال تواجدهما في مهرجان القاهرة للدراما.