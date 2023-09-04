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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : وفاة مطربة شابة والحزن يخيم على الوسط الفني .. وقف سارة زكريا

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن سارة زكريا ونقابة الموسيقيين:

 

اتمنعت من الغناء .. مصطفى كامل يكشف نتيجة التحقيق مع سارة زكريا


كشف  مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نتيجه التحقيق مع المطربة سارة زكريا بعد توجيهها ألفاظًا غير لائقة ضد الجمهور المصري بحفلها الأخير بالساحل الشمالي.


ألفاظ وإيحاءات خارجة.. قرارات نقابة الموسيقيين ضد سارة زكريا


انتهت نقابة المهن الموسيقية من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، اليوم الأحد، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

 


حلمي عبدالباقي عن التحقيق مع سارة زكريا: مش هتمسك مايك تاني في مصر


كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، العقوبات التي ستطبق على المطربة اللبنانية السورية سارة زكريا، بشأن إهانتها للجمهور في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.


وفاة مغنية إنجليزية شهيرة بعد عام من مرضها بالسرطان


توفيت المغنية الإنجليزية وكاتبة الأغاني فاي فانتارو في منزلها، عن عمر 21 عامًا، بعد معركة استمرت لمدة عام مع مرض السرطان.

 

ابنة إيناس عز الدين تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور| صور


نشرت الفنانة إيناس عز الدين أول صور لها، برفقه ابنتها “نغم”، خلال تواجدهما في مهرجان القاهرة للدراما.

سارة زكريا نقابة الموسيقيين

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