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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة إيناس عز الدين تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور| صور

ايناس عز الدين وابنتها
ايناس عز الدين وابنتها

نشرت الفنانة إيناس عز الدين أول صور لها، برفقه ابنتها “نغم”، خلال تواجدهما في مهرجان القاهرة للدراما.

ولفتت ابنة إيناس عز الدين، الأنظار بجمالها، وذلك في الظهور الأول لها.


إيناس عز الدين تحتفل بانطلاق أولى حلقات برنامجها الجديد

وكانت الفنانة إيناس عز الدين، قد احتفلت بانطلاق أولى حلقات برنامجها الجديد «أسرار وحكايات».

وكشفت إيناس عزالدين، أن البرنامج تدور فكرته فى إطار متنوع شامل ما بين الفني والثقافي والاجتماعي التنويري حول المشاكل التى تتعرض لها أغلب الأسر المصرية والعربية.

وتناولت إيناس عز الدين، فى أولى حلقات برنامجها «أسرار وحكايات»، عدة قضايا مجتمعية مهمة منها من السبب فى الطلاق هل الرجل أم المرأة؟

«أسرار وحكايات» برنامج منوعات شامل تقدمه الفنانة إيناس عز الدين، ويعرض أسبوعيا كل خميس على قناة "الشمس، فى تمام الساعة 2 ظهرا.

 

أعمال إيناس عز الدين 

على صعيد آخر، تستعد إيناس عز الدين، لتصوير مسلسلها الجديد "توحة" والذي سينطلق خلال الأسبوع المقبل، ويشارك فى بطولته كل من علا غانم، محمد نجاتي، أحمد صيام، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، عابد عنان، ريم أحمد، دنيا المصري، فريال يوسف، حسن عيد، مي القاضي، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ايناس عز الدين ابنه إيناس عز الدين

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