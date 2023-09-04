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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ولادة جرو بخمسة أقدام وذيلين.. صور

ولادة جرو بخمس اقدام
ولادة جرو بخمس اقدام وذيلين

ولد جرو بخمسة أرجل وذيل إضافي، مما ترك الموظفين في ملجأ للكلاب في حيرة من أمرهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  استقبل الملجأ في بورتوريكو الحيوان الصغير المسمى ميا، عندما لم يتمكن أصحابه من الاعتناء بها أو تحمل تكاليف العلاج الطبي لها.

 ولد الجرو بقدم إضافية وبذيلين بالقرب من عمودها الفقري بجوار بطنها، فيما يعاني الجرو المسكين من الإسهال والإمساك بسبب اضطرابها الوراثي.

ولادة جرو بخمس اقدام وذيلين

 يحاول  الآن اصحاب الملجا جمع بعض المال حتى يتمكن من إجراء الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية ثم الجراحة لحل المشكلة. 

وبصرف النظر عن  أطرف الجرو الإضافية، يبدو المخلوق الغريب طبيعيًا تمامًا.

وقال الملجأ: "مساعدتك ضرورية، وستكون باهظة الثمن، لكن الجرو يمثل أولوية".

جرو كلاب ملجأ

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