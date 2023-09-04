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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع زجاجات المياه للمدارس تصيب طفلك بالسرطان

صدى البلد

بدأ أولياء الأمور في شراء أدوات المدارس وخصوصا زجاجات المياه المنتشرة بأنواع مختلفة وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان المعلومات عن زجاجات المياه خطيرة جدا. 

 

لذلك قدمت  نصائح كيف تختار بلاستيك آمنا لك ولأولادك  
 

وتابعت  شيرين هل اشتريت في يوم زجاجة أو طبقاً من البلاستيك واهتممت أن تقرأ الرقم المكتوب عليها داخل مثلث مكون من ثلاثة أسهم فان  هذه الأرقام ودلالتها للحفاظ على صحتك وصحة أولادك.

العبوات البلاستيكية تحتوي على مثلثات بداخلها أرقام من 1 الى 7  وكل رقم له دلالة تشير الى معامل أمانه أو خطورته على الصحة وكذلك يشير الى المواد التي يمكن وضعها  فيه.

  هي في الغالب زجاجات شفافة تستعمل للمياه والمشروبات الغازية وأطباق السلطة في سلاسل المطاعم  البعض يعتقد أنها آمنة لكنها تسمح بتجمع ونمو البكتيريا  على جدارها  ..

1- هذا النوع  يعني  أن هذه العبوة آمنة وقابلة للتدوير لمرة واحدة فقط، وتستخدم في زجاجات الماء والعصير والمشروبات الغازية ...  يستعمل لمرة واحدة فقط يعني أنك يجب أن تستعملها بعد الشراء ثم لا تعيد استخدامها أبدًا.

٢_ في الغالب هي زجاجات معتمة وتعتبر  آمنة وذات معدلات خطر منخفضة  ،  تستخدم غالباً لحفظ الألبان والعصائر والشامبو  والمنظفات الخاصة بالمنازل والمطهرات وعلب الزبادي إعادة تدوير هذه الأواني تستخدم لإنتاج أقلام الحبر الجاف وطاولات الرحلات وزجاجات حفظ المطهرات المنزلية والصابون السائل.

٣_  تستخدم في زجاجات  المطهرات المنزلية وأنابيب السباكة وبلاستيك لف الطعام  ....  وتحتوي على مكون ال DEHA  والذي يعتبر من مسببات السرطان مع طول مدة الإستخدام  لها  كما يتسبب في هشاشة العظام  ومشاكل في الكبد  وهو البلاستيك ضار وسام  يجب ان تنتبه الأم  لهذا الرقم لأنه قد يستعمل في بعض ألعاب الأطفال دون رقابة بسبب سعره الرخيص.

 

٤_مصنع من البولي إيثيلين  المنخفض الكثافة  ويستخدم في الزجاجات القابلة للعصر  الملابس   أواني حفظ الأطعمة المجمدة   حقائب وأكياس التسوق  وهي تعتبر آمنة 

 وإعادة تدويرها  تدخل في  عبوات الشحن دبابيس الورق البلاستيكية بلاطات رصف الطرق  وصناديق القمامة.

٥_ أحد أكثر أنواع البلاستيك أماناً  ...  صالح للاستخدام للمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة...   يستخدم في أواني الزبادي ، علب حفظ الكاتشب ، وزجاجات حفظ الدواء    إعادة تدويرها تستخدم في صناعة المقشات والدبابيس البلاستيكية وحافظات البطاريات.

٦- سيئة السمعة بسبب صعوبة  إعادة تدويرها  وتأثيرها الضار على البيئة  .هذا النوع من البلاستيك يشكل خطورة على الصحة  ويحتوي على كيماويات ضارة خاصة عند استخدام الحرارة عند التسخين وأغلب برامج التدوير لا تقبل باستخدامه  ...  يستعمل في علب حفظ  الاسطوانات  المدمجة  وأطباق حفظ البيض  ... ولو تم قبول اعادة تدويرها  تدخل في صناعة اطباق البيض  والفوم المستخدم في تغليف الأجهزة  .

٧- البلاستيك الذي يحمل رقم 7  ما زال يثير جدال كل الاوساط العلمية لانه لا تصنيف محدد له وقد يكون خليط من كل انواع البلاستيك السابقة  والبعض يعتبره الأخطر على الإطلاق و من انواع البلاستيك  الأسوأ  لأنه يرمز لعدة مواد منها “بولي كاربونات” التي تحتوي على سم البيسفينولbisphenol-A (BPA ) التي تؤدى إلى خلل بعض الهرمونات في الجسـم و تسبب العديد من المشكلات منها : لذلك فهي لها صلة بأمراض سرطان الثدي و الرحم بالسيدات و أيضا نقص هرمون ” التستيرون ” عند الرجال و أخطار مدمرة على الأطفال خاصة أنه كان يُصنع منه بعض ألعاب و أدوات الأطفال، و أيضا العديد من المنتجات كالنظارات و حافظات الهواتف .

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