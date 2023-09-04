واقعة ليست غريبة..مدير نجدة الطفل يكشف مصير الطفل رحيم

تحدث صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، عن تفاصيل قصة الطفل رحيم، قائلا: رصدنا بوست خاص عن الطفل، وتوصلنا مع صاحب البوست، وحصلنا على بيانات خاصة بالطفل والسيدة عفاف التي تتولى مسئوليته.

واضاف "صبري عثمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن واقعة ترك أم لطفلها ليست غريبة وتتكرر في كثير من الأحيان، متابعا: الأم تركت طفلها لدى سيدة أمينة، وبالفعل اهتمت به ولم تتركه.

واسترسل: النيابة العامة أحالت الموضوع إلى نيابة الطفل بالقاهرة، وصدر قرار بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية المناسبة له، مشددا على أننا سنوفر للطفل دار رعاية تهتم بتفاصيله، وسنلحقه بالتعليم.

وأكمل: سيتم استخراج شهادة ميلاد للطفل، مشددا على أن السيدة عفاف هي من أطلقت على الطفل الأسم، وعليه ستقوم وزارة الداخلية بالبحث عن أصل الطفل وأهله.