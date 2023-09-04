تسبب التسمم.. 5 أطعمة احذر من تسخينها

يلجأ أغلب الأشخاص إلى تسخين الأكل ووضع ما تبقى من الأطعمة في الثلاجة وفي اليوم التالي، لتسخّينها مجدداً وهذه العادة تعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.



وبعض الأطعمة تصبح سامّة عندما نعيد تسخينها وهناك ثمة أطعمة يمكن تسخينها عدة مرات من دون أن تتسبب بأي أذى.

لذا نقدم لك في هذا التقرير أبرز 5 أطعمة لا يجب تسخينها:



أولاً، السبانخ: يجب تناول السبانخ مباشرةً بعد الطهي أوفي اليوم التالي لكن باردة. وذلك لأن السبانخ تحتوي على النترات، وعند التسخين، تتحول النترات إلى النتريت وهي مادة مسرطنة ومسممة للجسم.



ثانياً، البطاطا: تخسر البطاطا كل فوائدها الغذائية عندما يتم تسخينها مجدداً، وتصبح سامّة.



ثالثاً، البيض: اذا قمتم بتسخين البيض المقليّ أو المطبوخ أو المسلوق، يصبح البيض سامّ جداً للجسم وقد يؤثر سلباً على الجهاز الهضمي.



رابعاً، الدجاج: يعتبر الدجاج خطراً جداً اذا تم تناوله بعد يوم أو عدة أيام من تاريخ طهيه وذلك لأن تركيبة البروتين تتغير عند التسخين مجدداً مما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.



خامساً، الفطر: يجب تناول الفطر مباشرةً بعد الطهي أو تناولها من دون تسخين في اليوم المقبل. فاذا تم تسخينها ممكن أن تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشاكل في القلب.