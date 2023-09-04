وفاة نجلي عمومة وإصابة ثلاثيني في انقلاب ملاكي بسوهاج

انتهت حياة سائق في الخمسينات من العُمر وعامل ثلاثيني بينما أصيب عامل آخر بكسر بالكتف الأيسر، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم، بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود ضحايا ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (عبد العال أ.أ.أ- 50 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز دار السلام)، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الايمن؛ ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كلاً من:" قائد السيارة، والمدعو محمود أ.م.أ- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، كما أصيب مرافقهما المدعو (طيفور م.ط.ع- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية- بكسر بالكتف الأيسر)، وبسؤاله وسؤال نجل عمومة المتوفيين المدعو (رأفت م.أ.أ- 47 سنة- مدرس- ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.