اغفر لي ما مضى.. آخر ما كتبته الشيخة شيماء فقيدة سوهاج عبر فيسبوك

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اخر ما كتبته فقيدة قرية الديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، الشيماء مازن فاخر، الشهيرة بالشيخة شيماء، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" قبل وفاتها بعدة ساعات:

" اللهم أجعل ما تبقى من عمري خيرًا مما مضى.. ﺭﺑﻲ لا ﺃﺭجو ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻱ القاﺩﻡ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻙ.. فاللهم اني استودعك كل السنين التي مضت من عمري بأن تغفرها لي وتعفو عني".

ليكن بذلك اخر ما دعت به وتمنته هو أن تحيا ما تبقى من عمرها على ذكر رب العالمين، ويغفر لها ما مضى من عمرها، لتخطف بما خطت يداها قبيل وفاتها قلوب الجميع وخاصة أهالي قرية الديابات الكرام، الذين حزنوا لفراقها.

طالبة قانون بدرجة شيخة

ومن الجدير بالذكر أن الشيماء فاخر، ابنة قرية الديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، طالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة، وكان قد أصابها المرض الذي ألزمها الفراش عدة ليالي قبيل لفظها أنفاسها الأخيرة، ويطلقون عليها الشيخة شيماء، حيث أنها حاصلة على إجازة القرآن الكريم بروايتي شعبة وحفص.

وهي مجازة ومجيزة وقامت بإجازة 4 أشخاص الإجازات التي حصلت عليها، كما حصلت على إجازة مدارسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وإجازة في كتاب الدر المجتبي في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشيخ خالد الجهيني.

وإجازة في كتاب الاربعون في مباني الاسلام وقواعد الأحكام للإمام النووي، وقارئة في الحناجر الذهبية وبفضل الله حصلت على الميدالية الذهبية في تحدي القراءة العربي لعام 2018، كما حصلت على دورة حفاظ الذكر العالمية لعام 2013، وحاصلة على شهادة الدكتوراة الفخرية.

وكانت الشيخة شيماء رحمة الله عليها، عضو في حملة بسمة وطن حياة كريمة، وشاركت في العديد من الاعمال الخيرية والتطوعية مثل زيارات دار الأيتام و عمل الإطعام، وتطوعت فترة في فريق كن ذا اثر، كما تطوعت أيضاً في فريق أحلى شباب.