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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لن تصدق.. خطوة واحدة تساعدك في الحفاظ على بطارية الهاتف

لن تصدق.. خطوة واحدة
لن تصدق.. خطوة واحدة تساعدك في الحفاظ على بطارية الهاتف

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتمن حيلة للحفاظ على بطارية الهاتف، في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على الهواتف الذكية، أصبح الاعتماد على بطارية الهاتف أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الاستخدام. 

 

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ومع ذلك، يواجه العديد من المستخدمين تحديًا في الحفاظ على بطارية هواتفهم مشحونة طوال اليوم. وفي هذا السياق، تقدم خبيرة التكنولوجيا إسراء علاء بعض النصائح القيمة للمساعدة في تحقيق ذلك.

 

حيلة تساعدك للحفاظ على بطارية الهاتف

وتوصي بتقليل استخدام الميزات التي تستهلك الكثير من طاقة البطارية. وعلى حد وصف إسراء علاء يشمل ذلك تعطيل الميزات غير الضرورية مثل البلوتوث وواي فاي عندما لا تكون في استخدام.

والخطوة الأهم عدم تفعيل إعدادات الموقع الجغرافي، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:
1. قم بفتح قائمة الإعدادات على هاتفك الذكي.
2. ابحث عن قسم الاتصالات أو الشبكة.
3. تحقق من وجود خيارات لتعطيل البلوتوث وواي فاي غير المستخدمة وقم بإيقافها.

بالتقليل من استخدام هذه الميزات، يمكن للمستخدمين تقليل استهلاك البطارية وبالتالي الحفاظ على شحنها لفترة أطول.

ثانيًا، يتم تقليل سطوع الشاشة. يُعتبر إضاءة الشاشة واحدة من أكبر المسببات لاستهلاك البطارية. لذا، يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات سطوع الشاشة إلى مستوى أقل. 

يمكن الوصول إلى هذه الإعدادات عادةً من خلال قائمة الإعدادات أو شريط إعدادات السريع في الهاتف، وبالتقليل من سطوع الشاشة، يمكن للمستخدمين تقليل استهلاك البطارية بشكل كبير والاستمتاع بشحن مطول للهاتف.

الاتصالات الهواتف الذكية التكنولوجيا الموقع الجغرافي بطارية الهاتف

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