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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4-9-2023 في القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنها الآلاف يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

 

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق  سبتمبر 2023، 12 صفر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة5:4 ص6:33 ص12:54 م4:27 م7:14 م8:34 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية5:7 ص6:38 ص12:59 م4:33 م7:20 م8:41 م
طنطــا5:4 ص6:34 ص12:55 م4:29 م7:16 م8:36 م
المنصورة5:2 ص6:32 ص12:53 م4:27 م7:14 م8:35 م
الزقـازيق5:2 ص6:32 ص12:53 م4:27 م7:14 م8:33 م
أسيــوط5:9 ص6:36 ص12:54 م4:25 م7:13 م8:29 م
سـوهاج5:8 ص6:34 ص12:52 م4:23 م7:10 م8:27 م
بنى سويف5:6 ص6:35 ص12:55 م4:27 م7:14 م8:33 م
المنـيـا5:9 ص6:37 ص12:56 م4:28 م7:15 م8:32 م
قـــنا5:5 ص6:30 ص12:48 م4:18 م7:6 م8:22 م
أســوان5:7 ص6:31 ص12:47 م4:15 م7:4 م8:18 م
مطـروح5:18 ص6:48 ص1:10 م4:44 م7:31 م8:52 م
الغردقـة4:58 ص6:25 ص12:44 م4:15 م7:2 م8:19 م
الخارجـة5:15 ص6:40 ص12:58 م4:27 م7:15 م8:31 م
الإسماعيلية4:59 ص6:29 ص12:50 م4:24 م7:11 م8:30 م
دمياط4:59 ص6:30 ص12:52 م4:26 م7:13 م8:34 م
السـلوم5:26 ص6:57 ص1:18 م4:53 م7:40 م9:0 م
نويـبع4:52 ص6:20 ص12:40 م4:13 م7:0 م8:18 م
حلايــب4:54 ص6:17 ص12:32 م3:58 م6:48 م8:1 م
شرم الشيخ4:56 ص6:23 ص12:42 م4:13 م7:1 م8:18 م
الفـيــوم5:7 ص6:36 ص12:56 م4:28 م7:15 م8:34 م
6أكتـوبر5:5 ص6:35 ص12:55 م4:28 م7:15 م8:35 م
كفر الشيخ5:3 ص6:34 ص12:55 م4:29 م7:16 م8:37 م
الحامول5:2 ص6:33 ص12:54 م4:28 م7:16 م8:36 م
بلطيم5:2 ص6:33 ص12:55 م4:29 م7:16 م8:36 م
طابا4:50 ص6:19 ص12:40 م4:12 م7:0 م8:18 م
راس سدر4:59 ص6:28 ص12:48 م4:21 م7:8 م8:27 م
الطـــور4:58 ص6:25 ص12:45 م4:16 م7:4 م8:21 م
دهب4:54 ص6:21 ص12:41 م4:13 م7:0 م8:18 م
ابوزنيمة4:58 ص6:27 ص12:47 م4:19 م7:6 م8:25 م
راس غارب4:59 ص6:27 ص12:47 م4:19 م7:6 م8:24 م
القصير4:58 ص6:24 ص12:42 م4:12 م6:59 م8:15 م
برنيس4:57 ص6:21 ص12:37 م4:5 م6:53 م8:8 م
سفاجة4:59 ص6:25 ص12:43 م4:14 م7:1 م8:18 م
مرسى علم4:57 ص6:22 ص12:40 م4:8 م6:56 م8:12 م
شلاتين4:57 ص6:21 ص12:37 م4:4 م6:53 م8:7 م
سيدى برانى5:22 ص6:53 ص1:15 م4:50 م7:37 م8:58 م
الضبعة5:13 ص6:44 ص1:5 م4:39 م7:26 م8:46 م
العلمين5:12 ص6:42 ص1:3 م4:37 م7:24 م8:44 م
واحة سيوة5:28 ص6:57 ص1:17 م4:49 م7:37 م8:55 م
موط (الداخلة )5:21 ص6:46 ص1:3 م4:33 م7:21 م8:36 م
الفرافرة5:22 ص6:48 ص1:7 م4:38 م7:25 م8:42 م
البويطى5:16 ص6:44 ص1:3 م4:35 م7:22 م8:40 م
باريس5:15 ص6:40 ص12:57 م4:25 م7:14 م8:29 م
المحلة الكبرى5:3 ص6:33 ص12:54 م4:28 م7:16 م8:36 م
الحمام5:7 ص6:35 ص12:56 م4:28 م7:16 م8:34 م
نجع حمادى5:7 ص6:32 ص12:50 م4:20 م7:8 م8:24 م
بورسعيـد4:58 ص6:28 ص12:50 م4:24 م7:11 م8:31 م
السـويس4:59 ص6:28 ص12:49 م4:22 م7:9 م8:28 م
العريـش4:52 ص6:22 ص12:44 م4:18 م7:5 م8:25 م
الطـــور4:58 ص6:25 ص12:45 م4:16 م7:4 م8:21 م
دمنـهـور5:5 ص6:36 ص12:57 م4:31 م7:18 م8:38 م
ادفو5:6 ص6:31 ص12:48 م4:16 م7:4 م8:20 م
اسنا5:7 ص6:32 ص12:49 م4:18 م7:6 م8:21 م
الأقصر5:6 ص6:31 ص12:48 م4:18 م7:5 م8:21 م
القاهرة الجديدة5:4 ص6:33 ص12:53 م4:26 م7:13 م8:33 م
توشكى5:15 ص6:38 ص12:53 م4:20 م7:9 م8:22 م
الدلنجات5:6 ص6:36 ص12:57 م4:30 م7:17 م8:37 م
كاترين4:56 ص6:24 ص12:43 م4:15 م7:3 م8:21 م
السادات5:6 ص6:36 ص12:57 م4:30 م7:17 م8:37 م
مدينة 15 مايو5:4 ص6:33 ص12:53 م4:26 م7:13 م8:32 م
الصالحية الجديدة5:1 ص6:31 ص12:52 م4:26 م7:12 م8:32 م
العاشر من رمضان5:1 ص6:31 ص12:52 م4:25 م7:12 م8:31 م
العاصمة الادارية الجديدة5:3 ص6:32 ص12:53 م4:26 م7:13 م8:32 م
العبور5:3 ص6:33 ص12:53 م4:26 م7:13 م8:33 م
الفشن الجديدة5:8 ص6:36 ص12:55 م4:28 م7:15 م8:33 م
المنصورة الجديدة5:3 ص6:34 ص12:56 م4:30 م7:17 م8:37 م
النوبارية الجديدة5:1 ص6:31 ص12:51 م4:25 م7:12 م8:32 م
بدر5:11 ص6:40 ص1:1 م4:34 م7:21 م8:40 م
بنى مزار الجديدة5:1 ص6:29 ص12:49 م4:20 م7:7 م8:25 م
بورسعيد الجديدة سلام4:55 ص6:26 ص12:47 م4:21 م7:8 م8:28 م
بئر العبد الجديدة5:1 ص6:31 ص12:53 م4:26 م7:13 م8:33 م
توشكى الجديدة5:15 ص6:38 ص12:54 م4:21 م7:9 م8:23 م
حدائق العاصمة4:59 ص6:29 ص12:49 م4:22 م7:9 م8:29 م
رشيد الجديدة4:50 ص6:21 ص12:42 م4:16 م7:3 م8:24 م
رفح الجديدة5:4 ص6:35 ص12:56 م4:30 م7:17 م8:37 م
سفنكس الجديدة5:3 ص6:32 ص12:52 م4:26 م7:12 م8:32 م
شرق العوينات5:9 ص6:32 ص12:48 م4:14 م7:3 م8:17 م
غرب النوبارية5:0 ص6:30 ص12:50 م4:24 م7:11 م8:31 م
منوف5:4 ص6:34 ص12:55 م4:29 م7:16 م8:36 م
ديارب نجم5:2 ص6:32 ص12:53 م4:27 م7:14 م8:34 م
ابو تشت5:7 ص6:33 ص12:51 م4:21 م7:8 م8:25 م

 

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