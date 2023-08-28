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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28-8-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنها الآلاف يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، 5 صفر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة4:59 ص6:29 ص12:56 م4:31 م7:22 م8:43 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية5:1 ص6:34 ص1:1 م4:37 م7:29 م8:50 م
طنطــا4:58 ص6:30 ص12:57 م4:33 م7:24 م8:45 م
المنصورة4:56 ص6:28 ص12:56 م4:31 م7:23 م8:44 م
الزقـازيق4:57 ص6:28 ص12:55 م4:30 م7:22 م8:43 م
أسيــوط5:5 ص6:33 ص12:57 م4:28 م7:20 م8:38 م
سـوهاج5:4 ص6:31 ص12:54 م4:25 م7:18 م8:35 م
بنى سويف5:1 ص6:31 ص12:57 م4:31 م7:22 م8:42 م
المنـيـا5:5 ص6:33 ص12:58 م4:31 م7:23 م8:41 م
قـــنا5:0 ص6:27 ص12:50 م4:21 م7:13 م8:30 م
أســوان5:3 ص6:28 ص12:50 م4:17 م7:10 م8:26 م
مطـروح5:12 ص6:44 ص1:12 م4:48 م7:40 م9:2 م
الغردقـة4:54 ص6:22 ص12:46 م4:18 م7:10 م8:27 م
الخارجـة5:12 ص6:38 ص1:0 م4:30 م7:22 م8:39 م
الإسماعيلية4:54 ص6:25 ص12:52 م4:27 م7:19 م8:40 م
دمياط4:53 ص6:26 ص12:54 م4:30 م7:22 م8:44 م
السـلوم5:20 ص6:52 ص1:21 م4:57 م7:48 م9:10 م
نويـبع4:47 ص6:17 ص12:43 م4:16 م7:8 م8:28 م
حلايــب4:51 ص6:15 ص12:35 م4:0 م6:54 م8:8 م
شرم الشيخ4:51 ص6:19 ص12:44 م4:16 م7:8 م8:27 م
الفـيــوم5:2 ص6:32 ص12:58 م4:32 م7:23 م8:43 م
6أكتـوبر5:0 ص6:31 ص12:58 م4:32 م7:24 م8:44 م
كفر الشيخ4:58 ص6:30 ص12:58 م4:33 م7:25 م8:46 م
الحامول4:56 ص6:29 ص12:57 م4:33 م7:24 م8:46 م
بلطيم4:57 ص6:29 ص12:57 م4:33 م7:24 م8:46 م
طابا4:45 ص6:15 ص12:42 م4:16 م7:8 م8:28 م
راس سدر4:54 ص6:24 ص12:51 م4:25 م7:16 م8:36 م
الطـــور4:53 ص6:22 ص12:47 م4:20 م7:11 م8:30 م
دهب4:49 ص6:18 ص12:43 م4:16 م7:8 م8:27 م
ابوزنيمة4:53 ص6:23 ص12:49 م4:23 م7:14 م8:34 م
راس غارب4:55 ص6:24 ص12:49 م4:22 م7:14 م8:33 م
القصير4:54 ص6:21 ص12:44 م4:14 م7:7 م8:24 م
برنيس4:53 ص6:18 ص12:39 م4:7 م7:0 م8:15 م
سفاجة4:54 ص6:22 ص12:45 م4:17 م7:9 م8:26 م
مرسى علم4:54 ص6:20 ص12:42 م4:11 م7:4 م8:20 م
شلاتين4:54 ص6:18 ص12:39 م4:6 م6:59 م8:14 م
سيدى برانى5:16 ص6:49 ص1:18 م4:54 م7:45 م9:8 م
الضبعة5:8 ص6:40 ص1:7 م4:43 م7:35 م8:56 م
العلمين5:6 ص6:38 ص1:5 م4:41 م7:32 م8:54 م
واحة سيوة5:23 ص6:53 ص1:19 م4:53 م7:45 م9:4 م
موط (الداخلة )5:17 ص6:43 ص1:6 م4:35 م7:28 م8:44 م
الفرافرة5:18 ص6:45 ص1:9 م4:41 م7:33 م8:51 م
البويطى5:11 ص6:40 ص1:5 م4:38 م7:30 م8:49 م
باريس5:11 ص6:37 ص12:59 م4:28 م7:21 م8:37 م
المحلة الكبرى4:57 ص6:29 ص12:57 م4:32 م7:24 م8:45 م
الحمام5:2 ص6:32 ص12:58 م4:32 م7:24 م8:44 م
نجع حمادى5:3 ص6:29 ص12:52 م4:23 م7:15 م8:32 م
بورسعيـد4:52 ص6:24 ص12:52 م4:28 م7:19 م8:41 م
السـويس4:54 ص6:24 ص12:51 م4:26 م7:17 م8:38 م
العريـش4:46 ص6:18 ص12:46 م4:22 م7:13 م8:35 م
الطـــور4:53 ص6:22 ص12:47 م4:20 م7:11 م8:30 م
دمنـهـور5:0 ص6:32 ص12:59 م4:35 م7:27 م8:48 م
ادفو5:2 ص6:28 ص12:50 م4:19 م7:11 م8:28 م
اسنا5:3 ص6:29 ص12:51 م4:20 م7:13 م8:29 م
الأقصر5:2 ص6:28 ص12:51 م4:20 م7:13 م8:29 م
القاهرة الجديدة4:58 ص6:29 ص12:56 م4:30 م7:22 م8:42 م
توشكى5:11 ص6:35 ص12:55 م4:22 م7:15 م8:30 م
الدلنجات5:0 ص6:32 ص12:59 م4:34 م7:26 م8:47 م
كاترين4:51 ص6:20 ص12:46 م4:19 م7:10 م8:30 م
السادات5:1 ص6:32 ص12:59 م4:34 م7:25 م8:46 م
مدينة 15 مايو4:59 ص6:29 ص12:56 م4:30 م7:22 م8:42 م
الصالحية الجديدة4:56 ص6:27 ص12:54 م4:29 م7:21 م8:42 م
العاشر من رمضان4:56 ص6:27 ص12:54 م4:29 م7:20 م8:41 م
العاصمة الادارية الجديدة4:58 ص6:28 ص12:55 م4:29 م7:21 م8:41 م
العبور4:58 ص6:29 ص12:55 م4:30 م7:22 م8:42 م
الفشن الجديدة5:3 ص6:32 ص12:58 م4:31 م7:22 م8:42 م
المنصورة الجديدة4:58 ص6:30 ص12:58 م4:34 م7:25 م8:47 م
النوبارية الجديدة4:55 ص6:27 ص12:54 م4:29 م7:20 م8:41 م
بدر5:6 ص6:36 ص1:3 م4:38 م7:29 م8:50 م
بنى مزار الجديدة4:57 ص6:26 ص12:51 م4:24 م7:15 م8:34 م
بورسعيد الجديدة سلام4:50 ص6:22 ص12:49 م4:25 م7:16 م8:38 م
بئر العبد الجديدة4:56 ص6:27 ص12:55 م4:30 م7:22 م8:43 م
توشكى الجديدة5:12 ص6:36 ص12:56 م4:23 م7:16 م8:31 م
حدائق العاصمة4:54 ص6:25 ص12:51 م4:26 م7:17 م8:38 م
رشيد الجديدة4:44 ص6:17 ص12:44 م4:20 م7:12 م8:34 م
رفح الجديدة4:58 ص6:31 ص12:58 م4:34 م7:25 م8:47 م
سفنكس الجديدة4:57 ص6:28 ص12:55 م4:29 م7:21 م8:41 م
شرق العوينات5:6 ص6:30 ص12:50 م4:16 م7:10 م8:24 م
غرب النوبارية4:54 ص6:26 ص12:53 م4:28 م7:19 م8:40 م
منوف4:59 ص6:30 ص12:58 م4:33 م7:24 م8:45 م
ديارب نجم4:56 ص6:28 ص12:56 م4:31 م7:23 م8:44 م
ابو تشت5:3 ص6:30 ص12:53 م4:23 م7:16 م8:33 م

 

 

 

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