عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

صدى البلد

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، الموافق 30 ذو الحجة 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.


وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة: 
الفجْر 4:23 ص
الشروق 6:06 ص
الظُّهْر 01:01 م
العَصر 4:38 م
المَغرب 7:57م
العِشاء 9:27 م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية
الفجْر 4:24 ص
الشروق 6:08ص
الظُّهْر 01:07 م
العَصر 4:46 م
المَغرب 8:05 م
العِشاء 9:37 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة
الفجْر 4:19 ص
الشروق 6:01 ص
الظُّهْر 01:01 م
العَصر 4:39 م
المَغرب 7:58 م
العِشاء 9:30 م

مواقيت الصلاة بالغربية
الفجْر 4:21 ص
الشروق 6:04 ص
الظُّهْر 01:02 م
العَصر 4:40 م
المَغرب 7:59 م
العِشاء 9:31 م

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة مواقيت الصلاة بالمنصورة مواقيت الصلاة بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كولر غاضب.. موقف الأهلي من رحيل «تاو» واحتراف «شريف» في تركيا

ترشيحاتنا

الخارجية عن سد النهضة: مصر لا يفرض عليها أمر واقع.. وتدافع عن مصالحها بكل جدية

أنواع أسماء الله الحسنى الثلاثة .. علي جمعة يكشف عنها

احذر.. لعبة شهيرة تدمر بطارية هاتفك وتستنزفه

أعلى سعر للدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023

جينيسيس تقدم نسختها الفارهة  G90.. لمحي الفخامة الكورية

مبادرة إحلال المركبات..الحق غير سيارتك بتمويل من البنك وصيانة مجانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ