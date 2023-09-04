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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا منصور تثير الجدل باطلالة جريئة

رانيا منصور
رانيا منصور

حرصت الفنانة رانيا منصور، علي مشاركة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعيلتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت رانيا منصور في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل بالون الاصفر، ومعتمدة علي الميكب الهادئ الذيأبرز جمال وجهها وتسريحة شعرها السوداء كعكة.


 

أحدث أعمال رانيا منصور 

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلىظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور،صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرينو العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطاركوميدي رومانسي.

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانىرمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنياماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور العام الماضي في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمدوفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاجعبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمد صبحيوإخراج محمد النقلى.

احمد فهمي بيومي فؤاد صلاح عبد الله مسلسل حي السيدة زينب

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