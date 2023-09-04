عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بدعم حملة زاهى حواس لتغيير القانون البريطانى لاسترداد الآثار

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى تأييده التام لطلب عالم الآثار المصري زاهي حواس مساعدة اللاعب العالمى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن خاصة أن متحف لندن يضم العديد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها في فترات سابقة وعلى رأسها حجر رشيد ولكن لم تستطع مصر استرداد تلك القطع الأثرية.

وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار أن تدعم الحملة التى أطلقها الدكتور زاهى حواس للحصول على 100 ألف توقيع من الجالية المصرية في لندن من أجل تغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار، مثمنا تأكيد الدكتور زاهى حواس بأننا فخورون باللاعب العالمى محمد صلاح ولكن هناك واجب وطني أنه يساعدنا في حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن وأنه بمساعدة "صلاح" والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية والتقدير للنجم العالمى محمد صلاح على إطلالته والصورة التى نشرها من المتحف البريطانى وكشفت عن مفاجأة خطيرة تتمثل فى التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة بأنه تمثال لـ “رمسيس” الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق ، مطالباً بإتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد الاثار المصرية المهربة للخارج، موجهاً التحية والتقدير للنجم محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لدور الدبلوماسية المصرية العريقة بصفة عامة كما وجميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها آثار مصرية مهربة فى استرداد الآثار المصرية المهربة من خلال مخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التى لديها من اجل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استرداد الاثار المصرية المهربة.

اللاعب العالمى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الاثار المصرية القطع الآثرية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

عقد زواج عرفي.. تفاصيل صادمة في إنهاء حياة طالبة طنطا على يد صديقتها

بيراميدز يُجهز شكوى ضد الزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس يومي الخميس والجمعة

بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لـ الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أفضل موبايلات في 2023

تصعيد خطير.. قصف أوكراني على مدينة روسية يتسبب في أضرار مادية كبيرة

المولد النبوي 2023.. 6 أمور لإدراك أجره كما أحياه النبي وصحابته

بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس 2023-2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ