فيستون ماييلي يغادر معسكر بيراميدز للانضمام لمنتخب بلاده

غادر المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي معسكر نادي بيراميدز في مدينة بوردور التركية، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب الكونغو خلال التجمع الدولي الحالي في شهر سبتمبر.

وتلقى ماييلي دعوة من المنتخب الكونغولي للانضمام إلى صفوفه في معسكر سبتمبر تحضيرا لخوض مباراة السودان في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يكون ديفوار والمحدد لها يوم السبت المقبل في الكونغو.

كما يشارك اللاعب في مباراة الكونغو وجنوب أفريقيا الودية المحدد لها يوم ١٢ سبتمبر الجاري، على استاد أورلاندو بجنوب أفريقيا، على أن يطير مباشرة إلى العاصمة الرواندية كيجالي والالتحاق ببعثة بيراميدز، تمهيدا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من دوري الأبطال والمحدد لها الأحد ١٧ سبتمبر الجاري في كيجالي.