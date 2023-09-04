صحف الإمارات| القادة يحتفون بعودة سلطان النيادي من الفضاء.. وهجوم روسي يستهدف مخازن أوديسا

لحظة خروج سلطان النيادي من المركبة دراجون.. فيديو

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية

هجوم روسي يستهدف مخازن أسلحة في أوديسا وخيرسون

محمد بن زايد: ولدي سلطان النيادي صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين، بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الإمارات اليوم، أن عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة امتدت 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية ليسجل بذلك إنجازاً إماراتياً كأطول مهمة عربية في الفضاء.

وخرج سلطان النيادي من على متن المركبة الفضائية دراجون عقب وصولها إلى الأرض.

وهبطت كبسولة دارجون في بحر هيوستن قبالة سواحل فلوريدا، وتم إنتشالها من قبل إحدى السفن التابعة لوكالة “ناسا”.

وقام سلطان النيادي خلال تلك الفترة بالعديد من التجارب العلمية، في عدم وجود الجاذبية، ليصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة “السير في الفضاء” خارج محطة الفضاء الدولية.





ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية أن واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد فى أمدجراس التشادية توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرية هيريكاي وما جاورها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في السودان الشقيقة، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، حسبما نقلت (وام).

وقال محمد خميس آل علي، ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، يواصل الفريق الإنساني أعماله في أمدجراس التشادية في مد يد العون للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإنسانية والزيارات الميدانية للقرى والاستماع إلى احتياجات الأهالي والسعي لتوفيرها".

ونقلت صحيفة الخليج أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تنفيذ هجوم ليلي بطائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود في ميناء ريني بمنطقة أوديسا الأوكرانية.

وأكدت أوكرانيا الأمر قائلة إن روسيا قصفت مواقع "صناعية مدنية" في منطقة الدانوب باستخدام طائرات مسيرة.

وكانت القوات الأوكرانية، أعلنت عن تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سلاح الجو الأوكراني على "تليجرام": "ليلة الثالث من سبتمبر 2023، أطلق الروس عدة موجات من الهجمات.. من الجنوب والجنوب الشرقي"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 22 مسيّرة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة اثنين من المدنيين.

من جانبه، علق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على الهجوم الروسي بطائرات بدون طيار في منطقة أوديسا والذي أصاب البنية التحتية لميناء نهر الدانوب.

ونقلت نفس الصحيفة تعليق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الإثنين، على هبوط مركبة دراجون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي،على الأرض، مؤكدا أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه في منصة " إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".

وأضاف: "صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".

وتابع: "بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".