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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع يوسف عباس

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس. 

وبدأ تنفيذ الأعمال منذ يوم الخميس الموافق 2/5/2024 لمدة 30 يوما من الساعة 12:05 صباحا "ليلا ونهارا"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

أولًا: محطة الاستاد: الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة. القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

ثانيًا: محطة الشهيد هشام بركات: ➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.. مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: القادم من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

ثالثًا: محطة جامعة الأزهر: استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي حتى شارع على أمين فى الاتجاهين.. على أن يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: القادم من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع على أمين. القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير. القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اغلاق شارع يوسف عباس شارع يوسف عباس التحويلات المرورية

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تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع يوسف عباس


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