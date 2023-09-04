مندوب المغرب يتسلم رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية

تسلم السفير أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية رئاسة الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك في بداية أعمال الدورة خلفا للسفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر الدائم ورئيس الدورة 159 لمجلس الجامعة.



وأكد السفير التازي خلال كلمته في تسلم أعمال رئاسة الدورة، أن تلك الدورة عليها العديد من المسؤوليات في مقدمتها الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط نوفمبر المقبل، وكذلك الإعداد للقمة العربية 33 التي ستعقد في مملكة البحرين 2024.

ووجه السفير التازي الشكر لرئاسة الدورة السابقة 159 برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي لما بذلته من جهد لإنجاح أعمال الدورة السابقة.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم، اجتماعات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.