أموال العاملين بالخارج.. القبض على شخصين يتاجران في العملة بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – المنيا) من ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وبمواجهتهما قررا بأن (والدهما) يعمل بإحدى الدول العربية ، ويقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها لهما وقيامهما بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بالمنيا وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.