البرلمان العربي يدعو لتوطين ثقافة العمل الخيري بالمنطقة لمواجهة الأزمات الإنسانية المتلاحقة

أكد البرلمان العربي أن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية متلاحقة يتطلب دعم وتعزيز العمل الخيري فضلا عن ضرورة توعية المواطن العربي بأهمية المشاركة في الأنشطة الخيرية، وتقديم يد العون للمحتاجين، لخلق مجتمعات أكثر تماسكا وقادرة على مواجهة التحديات والنهوض بمستوى شعوبها.

جاء ذلك في بيان له اليوم بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري والذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام .

وقال البرلمان العربي إن القضاء على الفقر بجميع صوره هو من أبرز التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، ولهذا وضعته الأمم المتحدة على قائمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة كافة أشكاله بالمنطقة العربية من خلال توطين ثقافة العمل الخيري بالمنطقة، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وما يقدمونه من مساعدات إنسانية للدول والشعوب التي تواجه ظروفا حرجة تتطلب مد يد العون لها .

