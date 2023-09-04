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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور 4 أقمار .. ظاهرة فلكية نادرة | اعرف امتى

أقمار جاليليو.. ظاهرة
أقمار جاليليو.. ظاهرة نادرة تحدث فجر اليوم في السماء

يرصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي قبل منتصف الليل ببضعة ساعات يوم الإثنين، بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، إن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 378,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 742,891,208 كيلومتر . 

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كوكب المشتري رابع المع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

اقتران القمر الشمس والقمر الفلك

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