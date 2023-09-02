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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قمر اللبنانية تسحر العيون بإطلالة ملفتة| شاهد

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

شاركت الفنانة قمر اللبنانية، عدة صور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت اللبنانية قمر، في الصور، بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مكشوف، واعتمدت على الميك أب الذي أبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

حملة فرعون
 
كما شاركت الفنانة اللبنانية قمر، فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 
أحداث فيلم حملة فرعون

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 
فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم حصل خير

كما شاركت "اللبنانية قمر" في فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.
 
وجسدت خلال أحداث العمل دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الشقة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حالهم، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في إطار  الكوميديا.

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