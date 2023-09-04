مصطفى قمر لـ ريهام عبدالغفور: شكرا اختى الغالية نورتى فيلمك

شارك الفنان مصطفى قمر مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام من كواليس فيلم “أولاد حر كريم ”.

وكتب مصطفى قمر :" شكرا لضيفة شرف فيلم أولاد حريم كريم اختى الغالية النجمة ريها عبدالغفور نورتى فيلمك".

طرح الفنان مصطفي قمر اغنية "سبل عينيك" علي طريقة الديو مع النجمة بشري من فيلم "أولاد حريم كريم" الذي طرح بالسينمات منذ يومين.

والأغنية من كلمات عوض بدري وألحان مصطفي قمر وتوزيع توما، ولاقت الاغنية ردود أفعال إيجابية قوية عقب طرحها مباشرة ونالت اعجاب كل محبيهم معبرين عن سعادتهم بها وشبههوها بأغاني التسعينات.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه، وتخطت ايراداته مليون و ٢٠٠ ألف جنيه خلال يومان عرض.