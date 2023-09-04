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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"دبلوماسية الحبوب: ماذا على المحك في لقاء أردوغان مع بوتين بسوتشي"؟

بوتين وأوردغان
بوتين وأوردغان

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، دبلوماسية الحبوب: ماذا على المحك في لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي؟.

ووفقا للتقرير، لقاء أردوغان وبوتين جاء وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود، وعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده منفتحة على التفاوض بشأن مسألة الحبوب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل مقترحًا قد ينهي الأزمة المتعلقة بهذا الملف.

وأضاف"بوتين"، خلال لقاء جمعه بنظيره التركي، في منتجع سوتشي الروسي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن العلاقات بين أنقرة وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً على مستويي التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز.

دبلوماسية الحبوب أردوغان بوتين سوتشي روسيا أردوغان وبوتين

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