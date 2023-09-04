فرق ألعاب الصالات بنادي الزمالك تستغيث بوزير الرياضة لإنقاذها

علق الناقد الرياضى عمرو الدردير على أزمة فرق العاب الصالات داخل نادى الزمالك.

وأضاف الدردير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: ألعاب الصالات في نادي الزمالك تستغيث بالدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، فريق كرة اليد يفكر في الانسحاب من الدوري ؟!

كان أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أكد أنه تم التواصل مع وزير الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية، للتأكيد على أزمات الفريق، بسبب المستحقات.

وتابع هتلر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أملك 7 لاعبين وأقوم بتصعيد 5 لاعبين من المرتبط، وأطالب وزير الشباب والرياضة بالدخول لتقديم حلول".

وأضاف: "نطالب الوزير بالتدخل بتقديم استثناء للعمل على إنهاء أزمة المستحقات والمديونية للاتحاد المصري لحين انتخاب مجلس جديد، لأن الوضع صعب للغاية".

واستطرد أحمد هتلر: "الفريق مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب عدم وجود مستحقات للاعبين واتحاد الكرة، ولدينا صعوبات كبيرة نرغب في حلها لا أملك فريق بسبب الأزمات".

واختتم: "أتمنى أن يكون المجلس الجديد يعمل لصالح النادي فقط ويكون لديه مراعاة في النادي والظروف التي يعيشها منذ فترة طويلة، أتمنى وجود استقرار".