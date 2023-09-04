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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يرأس وفد بلاده في اجتماعين بالقاهرة

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

يرأس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وفد بلاده في اجتماعين وزاريين من المقرر عقدهما غدا وبعد غد في القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الاثنين، إن “عمار” يرأس وفد بلاده في أعمال الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والمقرر عقده بالقاهرة، في 6 سبتمبر 2023.

وأضافت أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطورات الأحداث في السودان، إلى جانب أبرز قضايا الأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية التونسي، سيشارك في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، غدا الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، للنظر في سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية واليابان، والارتقاء بها تحقيقا للمصالح المشتركة.

وأوضحت أن هذه الاستحقاقات ستكون مناسبة لترتيب لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين فيها، لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار جامعة الدول العربية وزراء الخارجية العرب الأراضي الفلسطينية المحتلة السودان

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