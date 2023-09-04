بتهم الإرهاب.. إعتقال باحث رياضيات روسي بعد دقائق من إطلاق سراحه

ألقت السلطات الروسية القبض على عالم رياضيات بتهم الإرهاب، يوم الاثنين، بعد أن أنهى للتو عقوبة السجن بتهمة الشغب.

ذكرت تقارير إعلامية روسية أن عزت مفتاخوف (30 عاما) اعتقل بعد دقائق من إطلاق سراحه من مستعمرة جزائية شرق موسكو. وقالت محاميته سفيتلانا سيدوركينا لوكالة الأنباء الروسية (تاس) إن مفتاخوف متهم بتبرير الإرهاب ورفض الاعتراف بالذنب.

اعتقل مفتاخوف عام 2019 واتهم بمهاجمة مكتب في موسكو لحزب روسيا المتحدة الحاكم في الكرملين، وهي مزاعم نفاها.

وأدانته محكمة في موسكو بتهمة الشغب عام 2021 وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. ووصفت هيومن رايتس ووتش إدانته بأنها غير عادلة. وأعلنت منظمة ميموريال، أقدم منظمة لحقوق الإنسان في روسيا والفائزة المشاركة بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، أن مفتاخوف سجين سياسي.

تم إطلاق سراح مفتاخوف يوم الاثنين وقال أنصاره لوسائل الإعلام الروسية إنه أُعيد إلى الحجز بعد دقائق من خروجه من المنشأة، ولم يكن لديه الوقت الكافي للتحدث مع أقاربه الذين كانوا ينتظرون في الخارج.

ذكرت تاس يوم الاثنين أن الاتهامات الجديدة تتمحور حول محادثات مع سجناء آخرين يُزعم أن مفتاخوف أعرب خلالها عن دعمه لهجوم عام 2018 على مكتب إقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والذي أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط من وكالة الأمن الروسية. واعتبرت السلطات الهجوم عملا إرهابيا.