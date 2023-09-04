وزير الدفاع الروسي يؤكد فشل هجوم أوكرانيا المضاد

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، إنه يتفع مع الرئيس فلاديمير بوتين، بأن هجوم أوكرانيا المضاد قد فشل.

وأضاف شويجو: “ربما يكون من الخطأ بالنسبة لي التعليق على ما قاله القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، لا يمكنني إلا أن أؤكد أن هذا صحيح".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني خلال الأيام العشرة الماضية يقوم بهجمات شرسة بقوات كبيرة وآمال كبيرة للوفاء بالأوامر المعطاة”.

كما أكد شويجو، أن روسيا دمرت سبع طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الأيام الخمسة الماضية وحدها.

وقال وزير الدفاع الروسي: "في الأسبوع الماضي وحده، تم تدمير سبعة منها ليست في أسبوع، بل في خمسة أيام".

وأشار إلى أن مشكلة ضمان أمن روسيا في البحر مرتبطة أيضًا بانسحاب روسيا من صفقة الحبوب.