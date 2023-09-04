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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الألف يوم الذهبية تستعرض نقل التجربة المصرية في رعاية صحة الأم والطفل إلى الأردن

الدكتور عبلة الالفي
الدكتور عبلة الالفي

شاركت الدكتور عبلة الالفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لاطباء الكلية الملكية لطب الأطفال والمشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية على مدار يومين في ورشة عمل حول تنمية صحة الأم والطفل بالمملكة الأردنية الهاشمية  وذلك بدعوة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة الأردنية وبحضور ممثلي الخدمات الصحية والوكالة الامريكية وخدمات الرعاية الصحية الاولية بالمملكة. 
واستعرضت الألفي التجربة المصرية في رعاية صحة الأم والطفل من خلال التوعية بأهمية  الرضاعة الطبيعية والحضن الدافيء ورعاية الجلد للجلد في الساعه الذهبية الأولى من عمر الطفل.
يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين الأردن حملة وطنية لتنظيم الأسرة، وَالَّتِي تُنفذها بالشراكة مَعَ مَشْرُوعِ شركاء الصحة وتنظيم الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق التطور المنشود للقطاع الصحي في كل من استراتيجية وزارة الصحة ورؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وتحقيقاً للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 .
وفي ذات السياق قامت دكتور عبلة الالفي باستعراض محاور عمل المبادرة الرئاسية  الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وآليات تطبيقها في الأردن ومناقشة المقترحات التي تساعد على تطوير خدمات صحة الأم والطفل بالمملكة وتخفيض معدلات الولادات القيصرية حيث بلغت نسبتها بالمملكة نحو ٥٠٪؜ من عدد الولادات فضلا عن أنها تمثل  ٦٢٪؜ من وفيات الأمهات في فترة ما حول الولادة. 
كما أجرت الألفي زيارة لمستشفى جميل التوتنجي واستمعت لما يتم لتطوير خدمات الرعاية في الساعة الذهبية الأولى من عمر الطفل. 
وبحثت آليات تحسين هذه الخدمات .
وفي نهاية زيارتها للمملكة عقدت الألفي اجتماعا مع قيادات القطاع الصحي  لمناقشة مجالات تحسين الخدمة والتعاون المشترك.

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