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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 لجان ترسم تنظيم السياحة .. أحمد عيسى يجمع الخبراء لتتكامل الرؤى لدعم القطاع

وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار

-وزير السياحة و الآثار :

  • تشكيل لجنة مناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر
  • لجنة للمراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
  • لجنة صندوق دعم السياحة والآثار

أصدر وزير السياحة والآثار 3 قرارات مهمة اليوم ، لزيادة وتعظيم الاستفادة من القطاع السياحي ، وهم تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر ، بالإضافة إلى لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.

وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.


ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها، وسيكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وعضوية كل من ممثلين عن صندوق دعم السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الفني للوزير.

المراجعة الداخلية والحوكمة


أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وستضم كل لجنة منهما ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة التابعة له اللجنة من ذوي الخبرة ويختارهم مجلس كل منهما، ويكون لهذه اللجان الاستعانة بمن تراه لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.


تختص هاتان اللجنتين بمباشرة مهام كل من مناقشة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه وتقديم تقرير بذلك لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، وكذلك تلقي تقارير المراجعة الداخلية التي تقدم لذات المجلس بموجب هذه الخطة وتقديم المقترحات بما يكفل رفع مستوى وكفاءة الأداء.

 

كما تختص أيضاً بتلقي التقارير التحليلية الربع سنوية للأداء الفعلي التي يعدها الرئيس التنفيذي للهيئة أو الأمين العام للصندوق كل فيما يخصه مقارنة بالخطط السنوية واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها لمجلس الإدارة التابعة له كل لجنة، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية بنتائج اجتماعاتها للعرض على مجلس الإدارة التابعة له.

 

ووفقاً لهذه القرارات، فمن المقرر أن تختار كل لجنة بين أعضائها رئيساً لها في أولى جلسات انعقادها، وتُعقد كل منها اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة التابعة له اللجنة.

 

وزير السياحة و الاثار السياحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي صندوق دعم السياحة والآثار الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة

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