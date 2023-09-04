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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بداية من 85 جنيها..أسعار حلوى المولد هذا العام من وزارة التموين|تفاصيل وأنواع

حلوى المولد
حلوى المولد

يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل، يوم 12 ربيع الأول للعام الهجري 1445، وهو يوم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام الجاري، وهو أحد العطلات الرسمية للعاملين بالدولة.

ومن عادات الإحتفال بمولد النبي، هو شراء حلوى المولد، والتي تشتهر بها ذكرى الإحتفال بشكل سنوي، وحول هذا الصدد، أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وأضاف عصام البديوى، أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر  والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى طاقة 3000 طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من الحلاوة الطحينية لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضن المرحلة الثالثة تطوير خطوط إنتاج البسكويت لتتضمن أنواع مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

عَلى جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

المولد النبوي حلوى المولد الاحتفال بمولد النبي 12 ربيع الأول العطلات الرسمية

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