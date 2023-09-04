رئيس حكومة النيجر: مستمرون في مواجهة التهديدات الإرهابية والعقوبات

أكد رئيس الحكومة المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر علي لامين زين إن قوات الأمن تعمل على ضمان الأمن في البلاد.

وأضاف “زين” أن سلطات النيجر مستمرة في مواجهة التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي ومواجهة آثار العقوبات، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

يذكر أن مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" فرضت عقوبات ضد النيجر بعد أزمة 26 يوليو الماضي، التي بدأت باحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي نصب نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.

وأعلنت سلطات النيجر اليوم الاثنين، فتح الأجواء بعد أكثر من شهر على غلقها إثر أزمة 26 يوليو.

وتواصلت في النيجر المظاهرات المطالبة بخروج القوات الفرنسية من البلاد، بعد رفض سفير باريس بنيامي الامتثال لطلب سلطات النيجر بالرحيل عن البلاد.