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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطورة تناول الشاي وسط الأكل..استشاري تغذية يشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الوجبات

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين فهمي

كشف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، طرق التخسيس الصحية لأصحاب الوزن الزائد.

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وقال فهمي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجبة التصبيرة التي تتوسط الغداء والإفطار يمكن أن تكون تفاحة أو عنقودا من العنب أو قطعة موزمع قطعة شوكولاتة أو قليل من الآيس كريم.

 

وشدد استشاري التغذية على ضرورة الالتزام بمواعيد الإفطار والتصبيرة والغداء والعشاء مع عدم تناول أي شيء بين الغداء والعشاء؛ للوصول إلى معدل الحرق المطلوب، علاوة على تعويد الجسم على النظام الجديد، محذرا من خطورة تناول الشاي أو القهوة وسط الأكل؛ لأنه يسبب تخفيف عصارة الطعام في المعدة.

 

وبشأن وجبة الغداء، علق: برنامج يتغير أسبوعيا، فالأسبوع الأول يأكل الشخص أي نوع بروتين مع سلطات ونشويات أو خضار، ومعدل الشبع من طبق الأرز يعادله طبق سلطة، والقاعدة تقول «علي حرقك متمنعش أكلك»، وهذا ما وقعت فيه بلوجر روسية مشهور ومنعت أكل البروتينات تماما وتعرضت لأزمة صحية.

 

وبشأن وجبة العشاء، نوه أن من شروط إنقاص الوزن أكل الفاكهة باليل مع الزبادي، ويمكن أكل الزبادي منفردا، ويجوز أيضا تناول فراخ مع السلطة ، أو تونة مع السلطة، أو بروتين مع السلطة، أو شوربة خضار بدون نشويات.

 

ونصح عماد الدين فهمي، استشاري التغذية عدم تناول السكريات في الصباح سواء كانت مربى أو حلاوة أو عسل، خاصة لمرضى السكر، ممنوع كل يوم حلاوة؛ حتى لا يتم رفع الأنسولين، معلقا: لو حد وقع من طوله في الشارع نديله حاجة مسكرة مع أي حاجة فيها نشويات.


 

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