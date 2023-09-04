قوة سيبيريا.. بوتين: نسعى لتسريع صفقة القرن

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية تسريع بناء خط أنابيب نقل الغاز قوة سيبيريا 2 وهو المشروع الذي وصفه من قبل بـ"صفقة القرن".

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في اجتماع حول مشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال: "نحن ندرس إمكانية تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2".

وقال بوتين في تصريحات سابقة إن خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" أصبح "صفقة القرن" من حيث السعة والحجم، مشيرا في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية بعنوان "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل": "يتم تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة طويلة الأجل بنجاح.

وأكد في مقاله الذي نشر في مارس الماضي، أن خط أنابيب الغاز الرئيسي الروسي الصيني قوة سيبيريا، أصبح دون مبالغة، صفقة القرن من حيث حجمها.