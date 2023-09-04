إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن التفاوض مع أوكرانيا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لم تكن هناك أي إشارات من أوكرانيا بشأن إمكانية إجراء مفاوضات.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن "المفاوضات تجري بين الجانبين. وحتى الآن لم ترد أي إشارات من الجانب الآخر حول إمكانية إجراء مفاوضات… ولم نر ذلك".

وأوضح أن “وزير الخارجية التركي الذي زار كييف قبل اللقاء بين زعيمي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لم ينقل أي أخبار".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض قط إجراء مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وهي لا ترفض الآن.

وأكد بوتين، بعد اجتماع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “أريد أن أقول إن روسيا لم ترفض المفاوضات قط، ولا ترفض الآن” .